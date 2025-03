Olivera e non solo: il Napoli lavora anche sui rinnovi di Meret e Anguissa Per ora solo l'accordo con il terzino è ufficiale

È stato Mathias Olivera a fare prima di tutti: è arrivato il rinnovo del contratto del terzino uruguaiano. La notizia ieri mattina con un comunicato ufficiale del club azzurro. “Il Napoli ha reso noto di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030 - si legge - il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist”. Terzino uruguaiano classe 1997, in carriera ha vestito le maglie di Nacional, Atenas, Albacete e Getafe, per poi arrivare al Napoli nel 2022. Vanta26 presenze e 2 gol con la maglia della “Celeste”. Appenarientrato da un infortunio, si candida per il ritorno da titolare giàdomenica nella sfida casalingacontro la Fiorentina.

Per il calciatore anche un adeguamentocontrattuale, con uno stipendio che supera abbondantemente i 2 milioni di euro.Ma Olivera non è il solo rinnovo in arrivo. Anzi, tutto pensavano che il primo a firmare sarebbe stato Alex Meret. Per lui,invece, la trattativa va ancora avanti. Si discute dei bonus inclusi nel prolungamento del contratto fino al 2026. Il rinnovo del portiere, infatti, sarà di un anno con opzione per un altro anno ancora. C’è l’accordo sull’ingaggio, ma serve quello sui bonus. La particolarità di questo accordo è che, essendo più breve del solito, avrà delle cifre ritoccate verso l’alto. Anche Frank Anguissa tratta il rinnovo con il club azzurro. Il concetto è lo stesso utilizzato per Meret. Attualmente il centrocampista è in scadenza nel 2026, ma si lavora a un’opzione per un altro anno, e quindi fino al 2027. L’opzione dovrebbe essere automatica, ma l’intenzione del Napoli è sottoscrivere un nuovo accordo fino al 2029