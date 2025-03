IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Secolari recuperi Ai gigliati mancheranno un paio di uomini nient'affatto decisivi. Agli azzurri? Non è dato sapere...

Ora che abbiamo scoperto che il Napoli non era quello bislacco e svogliato di febbraio - anche per gli errori di valutazione del suo rinomato tecnico - ma verosimilmente non sarà neanche quello rabbioso e dominante del secondo tempo contro l'Inter al Maradona, non ci resta che chiedersi quale delle innumerevoli versioni mostrate in questa stagione vedremo contro la Fiorentina, ancora al Maradona.

Ai gigliati mancheranno un paio di uomini nient'affatto decisivi (Mandragora e Zaniolo, ndr). Quanto agli azzurri invece non è dato sapere, visti anche i secolari tempi di recupero stabiliti da Antonio Conte.