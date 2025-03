Anguissa, Neres e Mazzocchi out per la Fiorentina. McTominay vuole esserci Voci di un infortunio per il centrocampista, ma si tratta solo di un sovraccarico muscolare

Benedetti social, o maledetti. A seconda dei punti di vista. È vero che alcune voci che si sono rincorse nelle scorse settimane erano vere. E riguardavano gli infortuni di Neres e Anguissa, poi effettivamente confermati. Ma se qualche “spiffero” spunta sui social non significa che è sempre vero. Ad esempio è accaduto mercoledì pomeriggio, dove ha cominciato a circolare la voce di un infortunio di McTominay, accusato in allenamento. Un po’ di allarme, anche se la notizia non ha trovato riscontri nemmeno a livello giornalistico. Però qualcuno aveva provato a seminare un po’ di ansia. E per il Napoli, già senza Anguissa a centrocampo, sarebbe stato un bel guaio. È stata sufficiente qualche opportuna verifica per chiarire cosa è successo: in realtà nulla, perché lo scozzese ha dovuto gestire un sovraccarico muscolare, dovuto probabilmente alla consueta intensità degli allenamenti. Tradotto in parole povere solo un po’ di stanchezza, che ha indottoMcTominay a rallentare.

E infatti sia ieri che oggi il lavoro dello scozzese sarà gestito proprio per smaltire il carico muscolare. Nessun infortunio, quindi, ma una normale gestione del lavoro settimanale. Il centrocampista non è indubbio per la Fiorentina, salvo ovviamente nuovi imprevisti che teoricamente potrebbero sopraggiungere, a prescindere da quanto accaduto fino ad oggi.Conte domenica al “Maradona” dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime partite. A centrocampo spazio, probabilmente, ai due “play”, ossia Gilmour e Lobotka. Sarà l’altro scozzese a prendere il posto dell’infortunato Anguissa, con Billing che dovrebbe partire dalla panchina. McTominay regolarmente al suo posto, che completerà il terzetto degli interni, con Spinazzola favorito a sinistra su Olivera e Politano verso la conferma largo a destra. In attacco ci saranno ancora Raspadori e Lukaku, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno.