Lukaku lancia l'operazione scudetto: ma serve il suo ritorno al gol Operazione rilancio, sfruttando l'entusiasmo del bel pareggio con l'Inter, col Napoli in piena corsa

Operazione rilancio, sfruttando l'entusiasmo del bel pareggio con l'Inter, col Napoli in piena corsa scudetto nonostante le cinque partite senza vittorie. E' ora di cambiare marcia, contro una Fiorentina un difficoltà dopo la bruciante sconfitta in Grecia nell'andata degli ottavi di Conference League. Turnover molto moderato per Palladino, che ha schierato 7 titolari. I viola dovrebbero accusare la fatica della complicata trasferta: un'occasione da non perdere per il Napoli, alla seconda gara casalinga consecutiva, con il "Maradona" ancora sold out.

E intanto l'attaccante Romelu Lukaku parla da leader: "Sono orgoglioso di rappresentare un popolo intero", ha detto, respingendo le critiche sul suo peso, che lo accompagnano da sempre. L'ex Inter conferma di essere in forma e promette il ritorno al gol, che manca dal 25 gennaio, giorno della vittoria contro la Juventus. Conte prepara la formazione da schierare domenica: si va verso la conferma del 3-5-2 con Anguissa, Neres e Mazzocchi ancora assenti. Dovrebbe esserci McTominay a centrocampo, nonostante il sovraccarico muscolare che il centrocampista sta gestendo in questi giorni.