Napoli, dopo gli elogi serve la vittoria: Raspadori-Lukaku contro la Fiorentina Il "Maradona" sarà ancora sold out per la nona volta in questa stagione

Il "Maradona" sarà ancora sold out per la nona volta in questa stagione, ed è pronto ad aprire le porte al Napoli per la seconda gara consecutiva in casa, l'ultima prima della sosta di marzo. A Fuorigrotta arriva la Fiorentina reduce dalla sconfitta in Conference League col Panathinakos: ma la squadra di Palladino si è dimostrata combattiva e capace di poter mettere in difficoltà chiunque, nonostante faccia fatica a trovare continuità. Quello che deve fare il Napoli, che seppur elogiato dopo l'ottimo pareggio contro l'Inter, non vince da cinque turni.

Per dare concretezza al "se vogliamo, possiamo" di Conte occorre tornare alla vittoria. Ci sarà la spinta dei tifosi, ma mancheranno ancora gli infortunati Anguissa, Mazzocchi e Neres. Anche per questo l'allenatore lavora alla conferma del 3-5-2, con Gilmour favorito su Billing a centrocampo e Spinazzola in vantaggio su Olivera come esterno sinistro. In avanti è confermata la coppia Lukaku-Raspadori, coi tifosi che aspettano il ritorno al gol del belga.