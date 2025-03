Napoli, contro la Fiorentina confermato il 3-5-2. McTominay e Politano ci sono Il modulo sarà ancora una volta il 3-5-2, con Spinazzola che partirà titolare come esterno sinistro

C’è stata molta accortenza in settimana per McTominay e Politano. Entrambi gli azzurri sono apparsi un po’ affaticati e sono stati gestiti. Soprattutto lo scozzese è stato monitorato per evitare qualsiasi tipo diinfortunio in questa fase delicata della stagione. Sono ancora fuori dai giochi Anguissa e Neres. Pure Mazzocchi è in infermeria. I primi due potrebbe rientrare nel gruppo già dalla sfida col Venezia. Il modulo sarà ancora una volta il 3-5-2, con Spinazzola che partirà titolare come esterno sinistro e la coppia in attacco formata da Lukaku e Raspadori.