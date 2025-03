Lukaku: "Io e Raspadori siamo una bella coppia" L’attaccante va in doppia cifra: "Facciamo tutto da squadra". Raspadori: «Il mio gol merito suo"

Ecco la nuova coppia. La “LuRa” piace e diverte. E soprattutto segna. Come accaduto ieri contro la Fiorentina. Romelu Lukaku torna al gol e il Napoli torna alla vittoria battendo 2-1 la Fiorentina. L’attaccante azzurro entra in doppia cifra e c’entra un incredibile record secondo solo al bomber del Barcellona Robert Lewandowski. Di seguito il dato statistico riportato dalla Lega Serie A: con il decimo gol in questa Serie A solo Robert Lewandowski (13) ha segnato 10 o più gol in più stagioni di Romelu Lukaku (12) dalla prima stagione in gol di quest’ultimo nei cinque principali campionati europei (2012/13). Ed è l’attaccante azzurro ha commentare il dopopartita del Maradona dopo la preziosa vittoria di ieri. «La cosa più importante è la voglia mostrata ieri, contro una Fiorentina difficile da battere. Dobbiamo continuare su questa squadra ed essere difficili da battere per chiunque. Quanto crediamo allo scudetto? Facciamo tutto da squadra, in campo e fuori. Quando conosci i compagni, fai un metro in più per loro sempre più volentieri. Meglio la LuLa o la LuRa? Jack e io siamo contenti per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra». Dopo Lukaku tocca all’altro bomber di giornata, Giacomo Raspadori. «Se ci ha stimolato Conte? Sappiamo quanto lavoriamo, ieri abbiamo sofferto perché potevamo chiuderla prima. Il pubblico è stato fantastico e la prestazione altre, bisogna resettare e continuare così. Che assist mi ha fatto Lukaku? L’80% del gol è suo, mi ha dato una grandissima palla. Lavoriamo tanto su queste situazioni. Se crediamo di essere forti? Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ora, pensando che siamo una squadra forte. Ieri siamo contenti, da oggi pensiamo alla prossima», ha spiegato l’ex attaccante del Sassuolo, che ora ha conquistato il posto da titolare in attesa del ritorno in campo di David Neres, forse già domenica col Venezia.