Sugli spalti del "Maradona" coreografie come ai vecchi tempi Spettacolo nelle curve prima di Napoli-Fiorentina

Lo stadio “Maradona” sembra tornato il San Paolo dei vecchi tempi. Grandi coreografie nelle curve: in quella A la scritta bianca su sfondo blu “Anema”, in curva B stesso stile per la scritta “E core”. Un classico della canzone partenopea riportato sulle curve con gli applausi dei tifosi. Coreografia spettacolare per il ritorno del Napoli alla vittoria.