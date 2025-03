Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: domenica alle 12.30 c'è il Venezia Il successo con la Fiorentina ha caricato l’ambiente e il gruppo ma ora bisogna continuare a correre

Dopo il lunedì di riposo, il Napoli torna ad allenarsi oggi per cominciare a preparare la sfida di domenica alle 12,30 in casa del Venezia. Il successo con la Fiorentina ha caricato l’ambiente e il gruppo ma ora bisogna continuare a correre. Conte dovrà valutare i calciatori affaticati come McTominay e Gilmour. Da capire anche le condizioni di Anguissa e Neres.