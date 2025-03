Conte sorride: Neres e Mazzocchi sono vicini al rientro Oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida del "Penzo" di domenica alle 12.30

Rotta verso Venezia per il Napoli di Antonio Conte, che oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida del "Penzo" di domenica alle 12.30. Gli azzurri scenderanno in campo senza conoscere l'esito dello scontro diretto tra Atalanta e Inter, che si giocherà alle 20.45 a Bergamo. Si tratta di un altro crocevia fondamentale per la lotta scudetto, visto che gli azzurri, seppur favoriti soprattutto da un pareggio, guadagneranno punti su una delle due rivali con qualsiasi risultato. Sarebbe tutto vano, comunque, se a Venezia non dovesse arrivare un'altra vittoria.

E per Conte arrivano buone notizie, visto che sembra certo il rientro di Mazzocchi e molto probabilmente anche quello di Neres. L'allenatore ritrova due infortunati, anche se il prezioso recupero del brasiliano - almeno per ora - non dovrebbe portare a stavolgimenti nel modulo. Avanti con il 3-5-2, che ha cominciato a dare frutti e soprattutto sta esaltando il feeling della coppia gol formata da Lukaku e Raspadori. In attesa della sosta, quando Conte ritroverà anche Anguissa, Neres potrà essere l'arma a gara in corso di cui tanto si è sentito il bisogno nel febbraio nero, con quattro pareggi e una sconfitta.