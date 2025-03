Avanti col 3-5-2, ma Conte rivuole una difesa più solida L'obiettivo è trovare continuità con i tre punti dopo l'importante vittoria contro la Fiorentina

Trovare continuità con i tre punti dopo l'importante vittoria contro la Fiorentina, ma anche ritrovare la solidità difensiva, ormai smarrita da due mesi. L'ultima volta che il Napoli ha tenuto la porta inviolata è stato esattamente 60 giorni fa, il 12 gennaio nella vittoria casalinga contro il Verona. Poi 8 partite in cui gli azzurri hanno sempre subito gol: 10 in totale e mai più di 2. Un dato che stride col rendimento granitico della retroguardia del Napoli, che forse ha pagato anche il ritorno alla difesa a 3. Eppure, la difesa dei partenopei rimane la migliore del campionato: con 23 gol totali incassati.

Così si spiega come il Napoli sia al secondo posto in classifica, a solo un punto dall'Inter capolista. Ma il campanello d'allarme è suonato domenica, quando la Fiorentina nel finale ha trovato il gol del 2-1 e poteva riaprire la partita. Ma per ora Conte non cambia: domenica in casa del Venezia ancora col 3-5-2, e soprattutto le buone notizie dei ritorni di Neres e Mazzocchi, e forse anche di Anguissa. Finalmente l'allenatore potrà scegliere, anche se per ora non sono previsti stravolgimenti rispetto alla formazione che ha sconfitto la Fiorentina.