IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dare i numeri Il calendario del Napoli a confronto con quello di Inter e Atalanta...

Secondo il giornalista Ciccio Marolda la "corsa sudetto" - ormai ridotta a Inter, Napoli e Atalanta - "si farà tra le squadre ancora in corsa per l’Europa e quelle in lotta salvezza: l’Atalanta affronterà quattro avversarie in lotta europea e due che vogliono salvarsi; l’Inter sei squadre che ancora possono sperare nelle qualificazioni europee e due in lotta salvezza; il Napoli troverà due avversarie in lotta europea e tre squadre che devono salvarsi. Sulla base di questi dati, il calendario azzurro è quello migliore”. Fatti i debiti scongiuri, mi chiedo chi abbia chiesto a Marolda di "dare i numeri".