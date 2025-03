Venezia-Napoli, gli arbitri Mariani e Di Paolo preoccupano i tifosi Sono i due che fecero arrabbiare Conte dopo la partita d'andata contro l'Inter

Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli alla sfida di domenica alle 12.30 in casa del Venezia: al "Penzo" ci saranno anche i tifosi azzurri, che occuperanno un intero settore per un totale di circa mille presenze. Appuntamento da non fallire per la squadra di Conte, che in attesa del big match tra Atalanta e Inter di domenica sera, non può far altro che intascare altri tre punti e poi mettersi comoda in attesa di vedere cosa faranno le due rivali per lo scudetto. Un pareggio sarebbe l'ideale, ma anche una vittoria di una delle due, consentirebbe di guadagnare margine su una delle contendenti in una giornata di campionato che può essere molto favorevole. Arbitrà l'incontro Mariani, con Di Paolo al Var: la celebre coppia che fece infuriare Conte nella gara d'andata contro l'Inter, quella del discusso rigore poi fallito da Calhanoglu. Tornerà a disposizione Mazzocchi, mentre Conte sembra non avere fretta per il recupero di Neres e Anguissa: per una questione di prudenza, entrambi potrebbero rientrare direttamente dopo la sosta, il 30 marzo per la sfida al "Maradona" con il Milan.