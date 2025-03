L'Inter batte l'Atalanta (0-2): ora il Napoli è a -3 dalla vetta Carlos Augusto e Lautaro Martinez nella ripresa: pausa Nazionali per la Serie A

L'Inter passa a Bergamo, batte l'Atalanta con il finale di 2-0 e allunga sul Napoli. Ora sono 3 i punti di divario tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte, fermata nel lunch match dal Venezia sullo 0-0 al "Penzo". Nella ripresa, al Gewiss Stadium, il colpo di testa di Carlos Augusto su palla inattiva, il raddoppio firmato da Lautaro Martinez: l'Inter si sblocca negli scontri diretti in campionato e sigla l'ottava vittoria di fila nelle sfide con l'Atalanta, ora a -6 dalla vetta (Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58). Nel match di Bergamo espulsi Ederson sull'1-0, Gasperini poco dopo il 2-0 e Bastoni (secondo giallo). Sosta per il campionato che ripartirà nell'ultimo weekend di marzo: domenica 30 alle 15 Fiorentina-Atalanta, alle 18 Inter-Udinese, alle 20.45 Napoli-Milan per la trentesima giornata di Serie A. Spazio ora alla finestra Nazionali e alla Nations League.