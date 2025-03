Raspadori: "C’è rammarico e rabbia: dovevamo fare gol" Spinazzola: "Le difficoltà della partita delle 12,30 non possono essere un alibi"

C’è sicuramente delusione nelle parole di Giacomo Raspadori dopo il pari in casa del Venezia. «Sicuramente è stato un episodio che avrebbe spostato l’equilibrio della partita. E’ andata così, sicuramente ci ripenserò. Sappiamo che a livello di atteggiamento e di preparazione abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci è mancato di riuscire a sbloccarla. Il rammarico e la rabbia sono legati a questo. Dobbiamo comunque essere lucidi e guardare gli aspetti positivi che ci sono stati. Non dobbiamo logarci all’orario e agli alibi. Sicuramente nel primo tempo abbiamo creato tanto e abbiamo fatto molto bene. Per quello che abbiamo creato avremmo dovuto segnare, penso che staremmo commentando un’altra partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto meno occasioni e siamo stati meno lucidi, però penso che sia stato fatto tutto quello che si doveva fare soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio. Sappiamo che abbiamo dato tutto quello che avevamo, dobbiamo portarci dentro il rammarico e la rabbia di questo pareggio. Credo che nelle ultime partite. Con la Fiorentina abbiamo creatotanto e raccolto meno di quanto creato. Magari si può dire che con la Fiorentina un po’ di cattiveria sia mancata, oggi non è mancata. E’ mancata un po’ di lucidità nella fase conclusiva dell’azione. Sappiamo che tutte le occasioni che abbiamo avuto avremmo dovuto segnare almeno due gol». Anche Spinazzola è dispiaciuto, ma ottimista: « Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo fare 2-3 gol anche da palla inattiva e su questo dobbiamo migliorare. Giocare alle 12.30 non è facile, ma questo non può essere un alibi»