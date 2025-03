L'obiettivo di Conte è tirare "a lucido" Okafor e Neres per la ripresa Servono nuove soluzioni offensive: il brasiliano punta al posto da titolare col Milan

Il Napoli si è rimesso al lavoro, anche se per la ripresa del campionato bisognerà attendere il 30 marzo, quando gli azzurri sfideranno il Milan al "Maradona". Per Conte soltanto 11 giocatori di movimento a disposizione, gruppo che sarà integrato da qualche giovane. Sono 12, infatti, gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali: solo martedì prossimo i primi rientri. Come sempre, dita incrociate per il rischio infortuni, mentre a Castel Volturno sarà organizzato la prossima settimana un allenamento congiunto con una formazione di categoria inferiore. L'obiettivo dell'allenatore è far tornare al 100% i giocatori non ancora con la miglior condizione. Tra questi gli esterni d'attacco Neres e Okafor. Il brasiliano ha smaltito l'infortunio muscolare e punta al posto da titolare già contro il Milan. Anche lo svizzero, che sarà l'ex di turno, ha messo nel mirino la miglior condizione possibile già alla ripresa. Fino ad ora per Okafor solo qualche minuto, ma anche qualche segnale di miglioramento. Conte vorrebbe tirare entrambi a lucido, per tornare al 4-3-3 e trovare nuove soluzioni offensive per il rush finale delle ultime 9 partite.