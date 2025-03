IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Double face Napoli dai due volti, problema che resta irrisolto e il tecnico salentino non ha la soluzione...

Ma quale Giano bifronte, quale Napoli double face, quale giorno e notte (fonda). La squadra azzurra cela nel suo animo qualcosa di più complesso e irrisolto, dallo scudetto in poi. A fronte di prestazioni di grande valore come quelle fatte contro Juventus, Inter e Atalanta, si è dovuto assistere a prove scialbe e incolori contro Udinese, Como e Venezia. Quest'ultima poi contro la penultima in classifica, che ha anche rischiato seriamente di vincere a pochi secondi dal termine, tanto da scatenare la furia di Antonio Conte. Il problema resta irrisolto e il tecnico salentino non sembra sapere come porvi rimedio.