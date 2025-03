IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Una lezione di vita Il Napoli ha enormi difficoltà a segnare e Conte contro il Venezia fa entrare Simeone solo all'87'

Il Napoli ha enormi difficoltà a segnare e Antonio Conte contro il Venezia fa entrare Giovanni Simeone, detto il Cholito, solo all'87esimo e lui, per tutta risposta, si crea l'unica vera occasione del secondo tempo e la sbaglia (l'avesse avuta con Spalletti l'avrebbe messa dentro al cento per cento). Dato che sono stato uno dei pochi a criticare il tecnico salentino quando ero certo che lo meritasse, ora non posso che continuare a farlo, proprio perché - avendolo anche conosciuto personalmente - lo stimo e lo rispetto profondamente. Comunque andrà a finire, Napoli sarà per lui una lezione di vita.