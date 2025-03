Mertens a giugno diventerà cittadino onorario di Napoli Il miglior marcatore della storia azzurra sarà a Palazzo San Giacomo

Il conferimento della cittadinanza a Dries Mertens sarà una grande festa per celebrare il campione belga. Il Comune ha concordato assieme al giocatore la data del 6 giugno. La location sarà importante, come merita l'evento: Mertens diventerà cittadino napoletano al Maschio Angioino, proprio come è accaduto a Luciano Spalletti, cui è stata conferita l'onorificenza dopo la vittoria dello scudetto. Adesso tocca a Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli.

"Dries Mertens dal 6 giugno sarà cittadino napoletano a tutti gli effetti": l'annuncio in diretta radio è di Salvatore Flocco, consigliere comunale di Napoli, intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il belga ha lasciato il club azzurro nell'estate del 2022 per ripartire dal Galatasaray. Ora grande attesa per la cerimonia e dunque per il suo nuovo ritorno in città. Per Mertens, re dei gol nella storia del club azzurro, 148 reti al Napoli.

“Il 6 giugno conferiremo la cittadinanza napoletana a Mertens, e finalmente Dries sarà cittadino napoletano. Una bellissima storia d’amore tra Dries e la città di Napoli. 9 anni qui in città ed il marcatore più prolifico della storia del Calcio Napoli. Siamo arrivati alla data di giugno, ma è un lavoro che parte da lontano”, le sue parole.