Napoli, dopo la sosta con un nuovo modulo Conte lavora alla conferma del 4-4-2, ma potrebbe tornare al 4-3-3 per dare spazio a Neres

Gli equilibri del girone d'andata oggi sembrano lontani: quel Napoli solido e capace di vincere otto partite consecutive non c'è più. Pesa una sola vittoria nelle ultime sette gare, e un periodo particolarmente difficile, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Eppure gli azzurri restano a 3 punti dalla vetta occupata dall'Inter: sarebbe un delitto non provarci, a nove partite dal termine. Ed è per questo che Antonio Conte cerca l'alchimia giusta, guardando all'antico, con il 4-3-3, capace di mutare in un 4-2-3-1 già visto in casa del Venezia e che dà la possibilità di vedere anche Raspadori titolare. Molto dipenderà anche dal recupero di Neres, che Conte vuole tirare a lucido in vista del Milan il prossimo 30 marzo. E per un attaccante che vuole tornare protagonista, ce n'è uno che è già nella storia: Dries Mertens, il miglior cannoniere di sempre della squadra partenopea, il prossimo 6 giugno otterrà la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento per il belga, che pur giocando oggi in Turchia, non ha mai spezzato il legame con la città.