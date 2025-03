Raspadori, Di Lorenzo e Politano verso una maglia da titolare con l'Italia Questa sera a San Siro la sfida contro la Germania per l'andata dei playoff di Nations League

Italia-Germania fa storia a sé. Parte questa sera il doppio confronto che si concluderà domenica sera in terra tedesca, nell’ambito dei quarti di finale di Nations League. Luciano Spalletti deve fare a meno di Mateo Retegui, rientrato all’Atalanta per un risentimento muscolare alla coscia destra. A guidare l’attacco ci sarà Moise Kean, affiancato da Giacomo Raspadori (favorito su Davide Frattesi che rappresenterebbe un’opzione tattica molto diversa).

Rovella è in pole su Ricci per quanto riguarda la cabina di regia, con Barella e Tonali ai suoi fianchi. Cambiaso - come Zaccagni - non è al meglio e non dovrebbe essere neanche in panchina: Politano ne prenderà il posto sulla destra, con Udogie sul lato sinistro. Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori (la principale alternativa è Buongiorno) davanti a Donnarumma.