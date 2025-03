Gli azzurri Lukaku e McTominay a segno con Belgio e Scozia L'attaccante non basta al debuttante Rudi Garcia, che perde con l'Ucraina

Nelle altre partite di ieri due giocatori del Napoli in gol: si tratta di McTominay e Lukaku (nella foto). La Scozia passa in Grecia. Vittoria di misura per la nazionale allenata da Steve Clarke, che nella gara d’andata valida per lo spareggio di Nations League conquista un successo importantissimo grazie a Scott McTominay. Decisivo il centrocampista del Napoli, in campo 90 minuti e autore del gol su rigore al minuto 32 del primo tempo. Bene anche l’altro azzurro in campo, Billy Gilmour. L’ex Brighton ha disputato l’intero match. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco, il Belgio di Rudi Garcia va in vantaggio in Ucraina ma non evita la sconfitta. Nella sfida d’andata dei playout di Nations League, i Diavoli Rossi sbloccano il punteggio al 40’ con Romelu Lukaku. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto verso l’area di rigore da Kevin De Bruyne, la palla trova la testa del centravanti del Napoli che colpisce alla perfezione e insacca sulla destra.