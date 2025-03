Napoli, a Castel Volturno allenamento congiunto con la Puteolana Test per gli azzurri: a segno Simeone e Ngonge

Oggi pomeriggio il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con la Puteolana, compagine di Serie D, in quel di Castel Volturno. E’ stata l’occasione per Antonio Conte - riferisce Sky Sport - per monitorare i progressi di chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Uno su tutti, l’osservato speciale è stato David Neres, che rientrerà contro il Milan ben 49 giorni dopo l’ultima apparizione in campo.

Anche a causa dei tanti giocatori convocati in nazionale, nell’allenamento congiunto è stato provato il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Tanti i gol realizzati dagli azzurri: tra i marcatori si segnalano Simeone, Ngonge, mentre per la Puteolana è andata a segno Popovic. E’ stato un buon test, fa sapere l’emittente satellitare, soprattutto per quei giocatori che hanno bisogno di crescere di condizione. Neres era quello più monitorato, ormai è completamente guarito e sarà a disposizione al rientro dalla sosta.