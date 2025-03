IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Allenatore di club Spalletti troppo stakanovista, troppo ossessionato dalla fatica quotidiana...

Luciano Spalletti è un grande allenatore, ma (solo) di club. Non sembra esserlo, infatti, in nazionale: troppo stakanovista, troppo ossessionato dalla fatica quotidiana, troppo arrovellato nelle sue preparazioni fisiche e nelle sue alchimie tattiche. È lui che ha fatto fiorire gente come Osimhen, Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Lobotka, Politano, Anguissa, Simeone ed Elmas ed è lui che ha dato a una squadra, smembrata da un mercato a giudizio di tutti povero e insufficiente, il bel gioco innanzitutto, e poi la forza, la tenacia e il coraggio di credere in sé stessa fino alla vittoria finale.