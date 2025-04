Clamoroso Napoli: Conte si dimette. Allegri in città Scontro dopo una cena in un ristorante in città.

Ha del clamoroso l'indiscrezione su un incontro, avvenuto ieri sera, in un ristorante di piazza dei Martiri, tra il presidente del Napoli De Laurentiis e Antonio Conte, nel corso del quale il tecnico azzurro ha rassegnato le dimissioni.

Il mister, che già dopo la gara col Milan aveva ammantato di mistero la possibilità di continuare sulla panchina del Napoli, avrebbe chiesto garanzie importanti al presidente: una campagna acquisti sontuosa, anche grazie al tesoretto generato dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia, per competere sia in Champions che in Campionato.

Visioni opposte, che avrebbero generato uno scontro: il primo ad uscire, scuro in volto, sarebbe stato proprio mister Conte. Dopo una decina di minuti anche Adl ha lasciato il ristorante.

In queste ore arriverebbe l'ufficialità sulle dimissioni del tecnico. Un terremoto per il Napoli che in piena lotta Scudetto e con 8 partite ancora da giocare si ritroverebbe senza tecnico. Non avrebbe perso tempo però in tal senso il massimo dirigente, che nottetempo si è mosso per appianare la vacatio: sarebbe già in città Massimiliano Allegri.