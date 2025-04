Conte dovrebbe recuperare Spinazzola per Bologna, ma il titolare sarà Olivera Lunedì sera il posticipo al Dall'Ara. Intanto oggi occhi puntati su Parma-Inter

Fine settimana senza calcio e quindi anomalo per il Napoli, che per scendere in campo dovrà aspettare lunedì sera per la difficile trasferta contro il Bologna. Intanto oggi gli azzurri seguiranno la gara dell'Inter contro il Parma, con la speranza che la squadra di Chivu, alla ricerca di punti salvezza, possa fare un bel regalo ai partenopei e dare ulteriori stimoli in vista del match del "Dall'Ara". Salvo novità, a Bologna ci saranno tutti e dovrebbe farcela anche Spinazzola, l’unico che non è ancora rientrato del tutto dal fastidio che l’ha tenuto fuori contro il Milan. C’è comunque ottimismo: il laterale dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Bologna ma è necessario che negli ultimi due allenamenti assicuri stabilità sulle sue condizioni fisiche. Aumenterà le alternative in panchina perché il titolare in ogni caso sarà Olivera, pronto al duello con Orsolini, uno dei giocatori più in forma del campionato e cannoniere della squadra di Italiano con 13 gol stagionali (11 in campionato), persino più gol di Castro che ieri è rientrato in gruppo e probabilmente riuscirà a essere titolare contro il Napoli.