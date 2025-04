IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Liberi di fantasticare Tifosi delusi nelle ore seguite all'ennesima indegna prestazione del secondo tempo degli azzurri

I retropensieri incalzano. Basta fermarsi in un bar a caso tra Napoli e provincia e stare ad ascoltare le addolorate esternazioni dei delusi tifosi partenopei nelle ore seguite all'ennesima indegna prestazione del secondo tempo degli azzurri. Qualcuno - stanco delle oziose e comiche arrampicate sugli specchi dello staff tecnico - comincia a parlare, più o meno apertamente, di comportamento tanto reiterato da apparire sospetto. E se non fosse il corpo ma la mente a non volerne sapere di dar seguito a quanto così brillantemente intrapreso nella prima frazione di gioco? Sul perché lascio voi (e loro) a fantasticare.