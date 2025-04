Lukaku e McTominay: il motore del Napoli che sogna lo scudetto Insieme, tra reti, assist e rigori procurati, ne hanno “creato” 27 gol dei 51 complessivi in Serie A

Anche se solo per un giorno, il Napoli proverà a raggiungere l'Inter al comando della classifica. Intanto la rivale scudetto sarà impegnata questa sera in Champions League nella sfida contro il Bayer Monaco. Risorse ed energie che gli azzurri potranno concentrare esclusivamente sul campionato. E sabato in casa del Monza l'imperdibile occasione di centrare un'altra vittoria e mettere pressione alla capolista, che a Pasqua farà visita al Bologna. E il motore di questo Napoli è la coppia Lukaku-McTominay. Lo dicono i numeri dei due: insieme hanno giocato già 67 partite.

Hanno condiviso due anni allo United, dal 2017 al 2019, e poi si sono ritrovati al Napoli. Quest’anno sono arrivati anche i gol in combinazione: Napoli-Como, settima giornata. Assist di Lukaku, primo gol italiano di McTominay. Da lì in poi un crescendo. Conte ha costruito un Napoli solido che superata la metà campo, si esalta con i loro guizzi. Insieme, tra reti, assist e rigori procurati, ne hanno “creato” 27 gol dei 51 complessivi in Serie A. Più della metà. A loro si aggrappa la squadra seconda in classifica nell’avvincente rincorsa all’Inter. Con l’Empoli, lunedì, l’apice di un percorso con Conte sempre consapevole del potenziale che aveva in rosa.