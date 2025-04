"Champions?Forza Inzaghi" I napoletani spingono l'Inter: "Così molla in Serie A" "A loro la Champions e a noi lo scudetto? Ci metto la firma"

L' Inter che avanza in Champions? Ben venga, anche per chi tifa Napoli.

Sì, perché ai microfoni di Ottochannel sono tanti i tifosi che hanno dichiarato di aver guardato con favore al passaggio in semifinale dei nerazzurri: "Si stancheranno" spiega un tifoso "perché giocare ogni tre giorni da agosto a maggio logora chiunque".

E c'è chi si spinge oltre: "Per quel che mi riguarda metterei la firma a uno scenario che vede l' Inter campione d'Europa e il Napoli campione d'Italia: senza alcun problema ".

E ancora: "Io sono Juventino, ma per me il Napoli è favorito per lo Scudetto, anzi lo vincerà" ma pare più una gufata.

E per l' eventuale passo falso dei nerazzurri che consentirebbe al Napoli di riprenderli in classifica un tifoso della Pignasecca non ha dubbi: "Col Bologna perdono tre a uno, segnatelo".