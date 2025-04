IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutto passa Anche Antonio Conte andrà via in futuro, resta solo il Napoli calcio...

Se anche Maurizio De Giovanni afferma che "Conte resterà a Napoli in un caso, ovvero se avrà una rosa in grado di competere in tutte le competizioni. Non può avere una rosa carente al suo secondo anno di progetto", allora vuol dire che tutti, ma proprio tutti, sono convinti che il tecnico salentino è il valore aggiunto nella squadra azzurra. Forse è anche vero, ma vi invito a vedere la cosa da un altro punto di vista. La SSC Napoli è una società con scopo di lucro - passione o non passione - e Antonio Conte è solo il suo amministratore delegato pro tempore. Tutto passa, perfino l'azionista di riferimento.