Conte: "Noi favoriti col Monza? Nessuno regala niente, le partite vanno giocate" L'allenatore del Napoli: "Cosa manca per il salto di qualità? Alcune cose qui non si possono fare"

La tentazione di vivere 24 ore al comando della classifica, seppur in coabitazione con l’Inter, è fortissima. Serve la vittoria sul campo del Monza. Alla vigilia della trasferta lombarda l’allenatore del Napoli presenta la partita nella conferenza stampa di Castel Volturno.

Chi sente di più la pressione?

«C’è da conquistare soprattutto il piazzamento in Champions League. Facendo un buon risultato avremo la possibilità di avvicinarci di più a un traguardo prestigioso e non preventivatile. Per quanto riguarda il resto cercheremo di dare più fastidio possibile fino alla fine».

Il Napoli è tornato competitivo. Cosa manca ancora per la ciliegina sulla torta?

«Sono state dette tante cose. Alcune cose posso confermarle, altre non posso confermarle. Ti rendi conto poi di alcune cose poi e so che non posso mantenere tutto quello che ho detto. Penso a Kvaratskhelia e al fatto che avevo detto che il Napoli non doveva essere una squadra di passaggio».

I tifosi continuano a sognare. In diecimila a Monza

«Cercheremo di accontentarli di continuare a farli sognare. Sappiamo che non è facile, che siamo dovuti andare oltre le difficoltà. Dobbiamo fare il massimo possibile senza aggrapparci a nessun alibi. La passione e l’entusiasmo che i tifosi ci hanno trasferito vanno assolutamente ricambiati».

In trasferta avete costruito la vostra solidità, ma non si vince fuori da 91 giorni. Come mai?

«Siamo secondi a tre punti dall’Inter, frutto di una regolarità tra casa e trasferta. Questa squadra ha dimostrato di avere una certa regolarità. Abbiamo dimostrato di poter lottare per lo scudetto. Detto questo non vinciamo fuori casa da tanto tempo e vorremmo riprendere a vincere, perché il nostro intento rimane sempre quello».

Toccherà a Rafa Marin?

«Sì, lui è uno dei quattro difensori. Abbiamo due difensori infortunati, quindi ce ne restano due. Buongiorno? Stiamo monitorando la situazione. Non mettiamo date, siamo in una fase molto c».

Che insidie porta la gara con il Monza?

«Mi ricordo un Lecce-Roma con i salentini retrocessi da mesi e che hanno fatto perdere lo scudetto alla Roma vincendo la partita. Sono partite in cui tutto è da perdere, e nessuno ci regalerà niente a nessuno».

Aveva chiesto i gol a McTominay e sono arrivati. Adesso a chi li chiede?

«Li chiederei a Di Lorenzo, che torna dalla squalifica».