Obiettivo primato temporaneo, ma con la grana Neres e le polemiche su Conte Il Napoli sarà impegnato oggi a Monza: non ci sarà il brasiliano infortunato

24 ore al comando della classifica, raggiungendo l'Inter capolista. E' questo l'obiettivo del Napoli, che alle 18 scenderà in campo all'U-Power di Monza per raggiungere la capolista in attesa della sfida di domani a Bologna. Una vigilia difficile per gli azzurri, che perdono Neres per l'ennesimo infortunio muscolare della stagione. Risentimento per il brasiliano, non convocato e che sarà valutato nei prossimi giorni. Conte dovrebbe comunque confermare il 4-3-3, con Spinazzola favorito per il posto a sinistra nel tridente. L'alternativa è Raspadori. Ma è stata anche una vigilia di polemiche: le parole di Conte, che in parte rinnega le promesse fatte in estate, sembrano un attacco alla società dopo la cessione di Kvaratskhelia a gennaio.

Queste le parole dell'allenatore di sabato in conferenza stampa. "Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E' stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".