IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Fortunate combinazioni Mai come quest'anno il Napoli ha l'opportunità di vincere lo scudetto...

L'atteso non sempre è la cosa più facile da fare. Che l'Inter sia superiore al Napoli è talmente evidente da essere indiscutibile, eppure le due squadre sono lì a pari punti a cinque giornate dalla fine del campionato. Credo che ciò sia soprattutto il frutto di una serie di fortunate combinazioni, di cui la squadra azzurra e il suo allenatore non hanno però colto l'enorme portata.

Mai come quest'anno, infatti, il Napoli ha l'opportunità di vincere lo scudetto pur non essendo la squadra più forte e non avendolo neanche del tutto meritato. E, forse, lo avrebbe già fatto se non avesse conquistato solo 12 punti in 9 partite.