IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Anche a sproposito Al necessario "tempo del fare", senza se e senza ma, si è stranamente anteposto il tempo del parlare

Ora che una doverosa pausa spirituale e un profondo rammarico si sono tanto impadroniti di noi da creare scompiglio e silenzio perfino nel mondo intangibile e sovrumano del gioco del calcio, sembra quasi blasfemo riprendere le fila di un "discorso amoroso", per quanto critico e dissonante, sulla strana contingenza che vive la SSC Napoli in queste ore in tutte le sue componenti, dal pletorico staff tecnico alla dirigenza (presidente De Laurentiis in testa) per finire ai calciatori tutti. Al necessario "tempo del fare", senza se e senza ma, si è stranamente anteposto "il tempo del parlare", anche a sproposito.