Domenica la prima delle 5 tappe della corsa scudetto tra Napoli e Inter Le gare contro Roma e Torino si giocheranno lo stesso giorno dopo i rinvii per il funerale del Papa

I rinvii a causa dei funerali del Papa portano la sfida scudetto tra Napoli e Inter tutta di domenica: in campo tra due giorni prima i nerazzurri, alle 15 al "Meazza" contro la Roma, mentre alle 20.45 toccherà agli azzurri al "Maradona" contro il Torino, reduce dalla vittoria sull'Udinese nel recupero di giovedì. Sarà la prima delle 5 tappe della corsa finale, con un'Inter in difficoltà dopo la sconfitta a Bologna e l'eliminazione dalla Coppa Italia, mentre il Napoli è reduce dalla vittoria sul campo del Monza. Per gli azzurri non mancano i grattacapi.

Antonio Conte per la gara di domenica al Maradona contro i granata potrebbe perdere di nuovo anche Buongiorno. Il difensore del Napoli non ha ancora recuperato e contro la sua ex squadra potrebbe restare ancora fuori. Il suo impiego per domenica è ancora in forte dubbio, ma si farà un tentativo fino alla fine, visto che ci sono ancora due giorni disponibili. Rimane pronto Rafa Marin, già titolare a Monza. Di sicuro domenica mancheranno sia Juan Jesus che David Neres. Valutazioni in corso da parte dell'allenatore del Napoli per la formazione da opporre domenica alla squadra di Vanoli. Al momento in attacco il favorito per giocare accanto a Lukaku è Raspadori, con un possibile 4-4-2 come modulo iniziale.