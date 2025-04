Sale la febbre scudetto in città: polverizzati i biglietti per il Genoa In attesa della trasferta di Lecce i tifosi del Napoli riempono il "Maradona"

Mentre il Napoli si prepara alla trasferta di sabato pomeriggio in casa del Lecce, in città sale la febbre scudetto. Sono stati messi in vendita oggi i biglietti per la partita casalinga contro il Genoa di domenica 11 maggio al "Maradona", il prossimo impegno interno dopo la gara contro i pugliesi. Tutti i ticket sono stati venduti in poco più di due ore, nonostante non sia stata ancora aperta la vendita libera. Code virtuali sui portali di vendita di oltre 80mila tifosi, ben più della capienza dello stadio.

Tantissimi i supporters rimasti senza biglietto e quindi delusi. Un segnale di come l'entusiasmo sia alle stelle, ma prima bisognerà vincere contro il Lecce per tenere a bada l'Inter. Conte deve sciogliere il rebus difesa, visto che mancheranno Buongiorno e Juan Jesus. La scelta è tra Rafa Marin e Olivera, che sarebbe spostato nel ruolo di difensore centrale. Una decisione che comporterebbe anche il cambio di modulo: 4-3-3 con Rafa Marin in difesa e Spinazzola nel tridente, mentre col 4-4-2 con Olivera al centro Spinazzola farebbe il terzino e Raspadori sarebbe il partner di Lukaku in attacco.