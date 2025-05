Conte sorride ma invita alla calma: il Napoli si fida del suo allenatore Il tecnico traccia la via, senza rinunciare a qualche frase a effetto per scaldare la piazza

L'Inter non molla e resta a -3 dietro gli azzurri, ma la strada verso il quarto scudetto del Napoli è in discesa: mancano tre partite, con la possibilità di un pareggio con due vittorie per centrare un traguardo insperato. I partenopei si preparano alla partita tra sette giorni al "Maradona" in casa col Genoa, e mentre in città qualcuno già pensa ai preparativi è l'allenatore Antonio Conte a riportare tutti con i piedi per terra. Il tecnico sta per centrare un clamoroso risultato alla sua prima stagione in azzurro, ma chiede di frenare gli entusiasmi.