Conte gestisce l'euforia senza chiusure: mercoledì altra cena di squadra In città c'è entusiasmo, ma l'allenatore prova ad allentare la pressione

Ancora un giorno di riposo per il Napoli, che riprende domani gli allenamenti in attesa di riprendere la corsa scudetto: la prima delle ultime tre tappe è domenica, con la sfida al "Maradona" contro il Genoa. Ancora una partita fondamentale, con l'Inter che insegue a 3 punti e che domani avrà la gara di ritorno in Champions League col Barcellona. In città l'euforia si tocca con mano, e non solo per lo stadio di Fuorigrotta già sold out da tempo. C'è chi pensa ai preparativi per l'inatteso quarto tricolore, ma tocca ad Antonio Conte isolare la squadra, pur senza aumentare la pressione. Non a caso sono stati concessi due giorni liberi, con i calciatori che mercoledì si rivedranno a cena. Un altro momento per cementare il gruppo, pronto a dare il massimo per mantenere la rotta in questo finale di campionato. Domani Conte farà il punto degli infortunati, con Lobotka da valutare dopo la botta alla caviglia subita a Lecce. Novità importanti potrebbero arrivare da Neres, che sembra vicino al recupero. A Parma o già domenica col Genoa il suo rientro in squadra.