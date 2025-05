Tra scaramanzia e consapevolezza: per lo scudetto servirà un Napoli più concreto i tifosi del Napoli sanno che il traguardo non solo è vicino, ma è tutto nelle mani degli azzurri

Tra scaramanzia e consapevolezza: i tifosi del Napoli sanno che il traguardo non solo è vicino, ma è tutto nelle mani degli azzurri. A tre giornate dalla fine c'è voglia di sognare, ma anche di prevedere qualche festeggiamento. Però prevale la prudenza: i tifosi scelgono la via della cautela, anche perché per vincere le prossime tre partite servirà un Napoli più concreto, in grado di chiudere prima le partite. E domani, intanto, la ripresa degli allenamenti: da valutare Lobotka, con Neres che si avvia verso il recupero.