Spalletti critica De Laurentiis: "Troppo impegnato con la sua partita personale" Nel libro del ct un passaggio sul presidente del Napoli: "Nemmeno una telefonata per congratularsi"

Spunta un'anticipazione del libro di Luciano Spalletti. Si parla del rapporto con De Laurentiis e di cosa accadde nel giorno della vittoria aritmetica dello scudetto.

"Due uomini molto diversi che facevano il loro voto di castità alla causa del Napoli. Ognuno a modo suo. Forse, devo immaginare, fu quella stessa ritrosia, quella stessa voglia di non figurare da protagonista, che lo spinse a non farsi sentire la sera dello scudetto. L’eccesso di riservatezza lo indusse a non farsi vivo nemmeno con una telefonata per condividere se non altro l’impresa, mentre la città intera impazziva di gioia. Non telefonò la sera che vincemmo il campionato. Né all’allenatore, né ai giocatori, né al direttore, né al team manager. Non telefonò a nessuno. Troppo impegnato a giocare la sua partita personale sul prato festante del Maradona. Tutte quelle sterzate nel giro di campo in solitaria lo avevano distrutto".