Il "corto muso" di Conte sta portando il Napoli verso lo scudetto Azzurri poco spettacolari, ma pratici. Servono 7 punti nelle ultime 3 gare

Il "corto muso" di Conte sta portando il Napoli verso lo scudetto: l'espressione fu coniata da Allegri, un altro allenatore pratica e senza dubbio risultatista. In sintesi ciò che sta facendo oggi la squadra azzurra, con un gioco sicuramente poco spettacolare ma molto concreto. Basta un gol per vincere, e soprattutto è quasi impossibile segnare a Meret. La difesa del Napoli è la migliore d'Europa, a conferma che i campionati si possono vincere soprattutto con una retroguardia solida. Proprio quello che Conte promise quando si presentò ai suoi nuovi tifosi.

Un equilibrio vincente, anche se ogni partita resta in bilico fino alla fine. Mancano tre gare, e al Napoli bastano 7 punti: quindi due vittorie e un pareggio, che devono arrivare contro Genoa in casa, Parma in trasferta e il Cagliari a Fuorigrotta. Nulla di impossibile, anzi, soprattutto con la rivale Inter che resta seconda a tre punti, ma che ha conquistato la finale di Champions League dopo un'intensa battaglia calcistica contro il Barcellona: energie prosciugate e testa che sarà sicuramente all'Europa. Tuttavia i nerazzurri giocheranno la finale solo il 31 maggio contro una tra Psg e Arsenal, e quindi avranno il tempo di tentare la rincorsa in campionato.