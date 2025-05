Aspettando il Genoa spunta il sogno De Bruyne per la prossima estate Il Napoli avrebbe fatto una proposta al campione belga, che si svincolerà dal Manchester City

Si avvicina la sfida al Genoa di domenica al "Maradona" e in città sale l'attesa: stadio "Maradona" ormai sold out da giorni e i 7 punti che restano da conquistare per lo scudetto che sono diventati il pensiero fisso dei tifosi. Conte proverà a recuperare Lobotka dopo la distorsione alla caviglia, ma sarà difficile vedere lo slovacco in campo. Al suo posto è pronto Gilmour. Fuori anche Buongiorno e Jesus per infortunio, toccherà ancora a Olivera occupare il ruolo di difensore centrale.

Ancora assente Neres, che potrebbe rientrare nella trasferta col Parma. Ma nei pensieri della società non c'è solo lo scudetto: si lavora anche al futuro, a un possibile grande colpo di mercato. Dall'Inghilterra si parla di un interesse per Kevin De Bruyne del Manchester City. L'asso belga, in scadenza di contratto, sarà libero in estate: un sogno, visto l'ingaggio attuale di circa 20 milioni, ma si parla di una scelta di vita del centrocampista, che potrebbe rinunciare a buona parte del suo ingaggio per rimettersi in gioco in Italia. De Bruyne conosce la Campania: si è sposato a Sorrento ed è molto amico di Mertens e Lukaku, personaggi che potrebbero convincerlo ad accettare la proposta di De Laurentiis.