IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'un per l'altro Tutti pazzi per Giacomo Raspadori, che dopo 3 stagioni al Napoli vive ancora da precario...

Tutti pazzi per Giacomo Raspadori, che dopo 3 stagioni al Napoli vive ancora da precario. E tutti a domandarsi quale sia il suo vero ruolo e a stupirsi (e a esaltarsi) per ogni gol che segna, anche se finalizzare le azioni della squadra dovrebbe essere il suo mestiere. Lui continua a ripetere a ogni intervista che è un centravanti, ma da prima punta non ci gioca mai né nel Napoli di Conte né in nazionale, dove peraltro il mister è uno che lo conosce bene e lo apprezza. Continuo a domandarmi perché il Napoli non lo abbia venduto al posto di Eljif Elmas, che nel Torino di gol ne ha fatti 4 in 10 partite.