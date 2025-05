Tra scudetto e un grande mercato: i tifosi del Napoli continuano a sognare Trovano riscontri le voci su un interesse del club azzurro per il campione belga

Il "Maradona" è già lì che aspetta: lo stadio di Fuorigrotta domenica alle 20.45 sarà di nuovo sold out per la sfida contro il Genoa. La capolista Napoli è sempre più vicina allo scudetto, ma non può fallire le prossime tre partite. Al di là di cosa farà l'Inter, serviranno 7 punti. Due vittorie e un pareggio per centrare l'obiettivo che sta facendo sognare una città intera. E il quarto tricolore, che arriverebbe appena dopo due anni da quello vinto con Spalletti, potrebbe spalancare le porte a un mercato da sogno. Trovano riscontri le voci su un interesse del Napoli per il campione del Manchester City Kevin De Bruyne.

Il talento belga non rinnoverà con il club inglese, e nonostante un ingaggio di circa 20 milioni a stagione sta ricevendo la corte del Napoli. Per il centrocampista sarebbe soprattutto una scelta di vita, visto che nonostante i 33 anni non si sente a fine carriera, e soprattutto è molto amico di Lukaku e Mertens, che conoscono bene Napoli. Con la Campania un feeling già presente, visto che De Bruyne si sposò a Sorrento. Da parte del giocatore ci sarebbe un'apertura, anche se la trattativa risulta comunque molto complicata.