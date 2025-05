Parma - Napoli e Inter - Lazio si giocheranno entrambe di domenica Il Comunicato della Lega Serie A

Si giocheranno domenica 18 maggio sia Parma – Napoli che Inter – Lazio, i match della 37esima e penultima giornata di Serie A, probabilmente cruciali in ottica scudetto.

Ancora non ci sono le date però, come comunicato dalla Lega Serie A: “In ottemperanza a quanto prvisto dalla Circolare n.3 del 3 Luglio 2024, che prevede che le 10 gare della 37esima giornata del Campionato di Serie A Enilive possano essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, si comunica di seguito la programmazione della 37esima giornata (gli orari e la programmazione televisiva verranno comunicati martedì 13 maggio 2025)”.

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI - VENEZIA

FIORENTINA - BOLOGNA

GENOA - ATALANTA *

HELLAS VERONA - COMO **

INTER - LAZIO

JUVENTUS - UDINESE

LECCE - TORINO

MONZA - EMPOLI

PARMA - NAPOLI

ROMA - MILAN



* Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00.