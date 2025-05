IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il silenzio (non) è d'oro Quello che è certo è che Aurelio De Laurentiis non resterà ancora a lungo in silenzio...

Per il Napoli "il meglio deve ancora venire". Dopo un campionato all'insegna del dominio (solo) in classifica, sembra essere giunto il tempo di dimostrare che il posto (per molti legittimamente) assegnatogli dalla graduatoria del torneo fin qui svoltosi sia non solo stato meritato ma anche foriero della sua vittoria finale e, perché no, di un nuovo e più duraturo rinascimento azzurro. Tutto dipenderà da come le cose giungeranno al loro compimento nelle tre giornate che mancano e di chi se ne prenderà i meriti (o le contumelie). Quello che è certo è che Aurelio De Laurentiis non resterà ancora a lungo in silenzio.