Domenica tutti in campo alle 20.45: si potrebbe già assegnare lo scudetto Se l'Inter dovesse perdere con la Lazio e il Napoli vincere a Parma scatterebbe subito la festa

Lo scudetto potrebbe già decidersi domenica: la Lega di Serie A ha ufficializzato tutte le partite, tranne l'anticipo Genoa-Atalanta, che si giocheranno domenica alle 20.45. In campo contemporaneamente Lazio-Inter e Parma-Napoli, con il titolo che si potrebbe assegnare già nella prossima giornata. Se i nerazzurri dovessero perdere contro la Lazio e il Napoli vincere a Parma sarebbe subito ora di festeggiare, ma sono calcoli che Conte non vuole fare.

Intanto, la Lega si prepara a giocare l'ultimo turno mercoledì o giovedì prossimo, anticipando la 38ª giornata. Il motivo è tenere il fine settimana libero per un eventuale spareggio: se l'Inter dovesse fare punti con la Lazio, non è da escludere questa soluzione, che sarebbe un inedito per il calcio italiano. Ma è possibile anche uno spareggio per la salvezza, con Parma e Cagliari, prossime avversarie degli azzurri, ancora in lotta. Intanto Conte rischia di perdere Lobotka per la gara del "Tardini". Altro infortunio alla caviglia per il centrocampista, in forte dubbio per il match di domenica.