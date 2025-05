IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Da molto lontano I timori sul Napoli vengono da molto lontano e non accennano a finire...

Il radiiocronista di Radio Crc, Carmine Martino, intervenendo come ospite a una trasmissione radiofonica, ha dichiarato: "Il Napoli è una squadra che quando è sul traguardo ai giocatori tremano le gambe. La squadra ha reagito alle difficoltà ma ha commesso degli errori che ha pagato a caro prezzo".

Dal mio piccolo angolo di anonimato mi permetto di dissentire. Ai calciatori del Napoli trema ogni parte del corpo dalla prima giornata di campionato e continuano a farlo anche in queste ultime partite stagionali. Altro non direi, tranne che i suddetti timori vengono da molto lontano, e non accennano a finire.