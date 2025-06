Tutto pur di vendere subito Osimhen: De Laurentiis accetta un piccolo sconto L'intenzione è di liberarsi del nigeriano al più presto e sbloccare i fondi per il mercato estivo

Ore decisive per l'addio di Victor Osimhen al Napoli: un separato in casa da anni, ma ancora sotto contratto fino al 2027. Dopo il prestito al Galatasaray e l'ottima stagione, sembra maturo il tempo per il pagamento della famosa clausola rescissoria, che ammonta a 75 milioni. Soldi che il presidente De Laurentiis aspetta da almeno un paio d'anni, ma non sarà il club turco a sborsarli. Osimhen è tentato dall'Arabia e sta trattando con l'Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi. Gli arabi offrono all'attaccante nigeriano un maxi stipendio da 30 milioni a stagione, migliorando l'offerta iniziale di 25.

Tuttavia il calciatore non ha ancora accettato, ma l'accordo sembra in dirittura d'arrivo. Il Napoli, invece, avrebbe detto sì a un piccolo sconto sulla clausola, accettando 70 milioni invece di 5. De Laurentiis vorrebbe completare la cessione di Osimhen per sbloccare subito i fondi per il mercato estivo, e soprattutto evitare di portare il nigeriano in ritiro da separato in casa, come avvenne lo scorso anno. Una situazione che Conte non gradì, visto che Osimhen partì a mercato ormai chiuso, ritardando poi l'arrivo di Lukaku. Stavolta il presidente avrebbe promesso all'allenatore manovre più decise e veloci.