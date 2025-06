Conte aspetta una rosa quasi al completo già dal ritiro di Dimaro Manna lavora per rinforzare l'attacco: piace Lucca dell'Udinese, ma si cerca ancora l'erede di Kvara

Manca un mese al primo ritiro del Napoli in Trentino: la stagione dei campioni d'Italia ripartirà da Dimaro Folgarida, con l'allenatore Antonio Conte che ha chiesto di avere la rosa quanto il più completa possibile. Tra le richieste del tecnico nella trattativa per la sua conferma c'è stato proprio il non ripetersi della situazione dello scorso anno, quando Conte cominciò la sua avventura in azzurro con una sorta di squadra B in ritiro, un gruppo senza molti titolari, con soli due acquisti e diversi Primavera al seguito. Stavolta le cose dovrebbero essere diverse, col presidente De Laurentiis che ha garantito il maggior numero possibile di rinforzi subito disponibili. Ad aiutare anche l'assenza di competizioni nazionali, che consentiranno ai calciatori di presentarsi al raduno sin dal primo giorno.

E in questi giorni il ds azzurro Giovanni Manna sta lavorando per cambiare volto all'attacco: resta Lukaku come punto di riferimento principale, ma si cerca un vice al posto di Simeone. Piace Lucca dell'Udinese, ormai pronto per provare il salto di qualità e che costa circa 30 milioni. L'alternativa è Dawid Nunez del Liverpool. Ancora da individuare, invece, l'esterno per sostituire finalmente Kvaratskhelia: tanti i nomi, da Zhegrova a Lookman passando per Lang. Ma la sensazione è che il profilo giusto debba ancora emergere.